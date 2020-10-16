"ناسا" ترسل " دورة مياه" إلي الفضاء بـ 23 مليون دولار

الجمعة، 16-10-2020
10:41 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صممت وكالة الفضاء
الأمريكية " ناسا
"حمام الفضاء
الجديد " دورة مياه " لشحنه إلي المحطة الدولية ليستطيع
رواد الفضاء
قضاء حاجتهم فيه .
و الحمام الذي استغرق
تصميمه 6 سنوات أرسلته الوكالة في 5 أكتوبر 2020 مع أشياء أخري أرسلت للمحطة .
و الوكالة ترغب في استخدام
المرحاض
في المهمات الفضائية الطويلة إلا أن اختباره سيتم بالقرب من الكرة الأرضية
لتجربته أولا ، بعد أن يقوم رواد الفضاء
كريس كاسيدي و الروسيان إيفان واجنر و
أناتولي إيفانيشين بتركيبه ، حسبما نشر موقع " ناسا
" .
وشملت التكلفة صناعة
مرحاض
ين فقط و في حالة إثبات فاعليته سيتم إرسال الثاني إلي القمر
، حيث يتم
استخدامه في المركبات المأهولة في القمر
أو المتجهة للمريخ .
جدير بالذكر أن
مهندسو " ناسا
" صمموا مرحاض
أصغر بنسية 65% تقريبا من المراحيض التي
تستخدم في الناقلات البرية و أخف 40% من المرحاض
المستخدم حاليا كما أنها أكثر
كفاءة في استخدام الطاقة .