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"ناسا" ترسل " دورة مياه" إلي الفضاء بـ 23 مليون دولار

الفضاء
ارشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 10:41 ص متابعات- أمينة عبد العال
صممت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا "حمام الفضاء الجديد " دورة مياه " لشحنه إلي المحطة الدولية ليستطيع رواد الفضاء قضاء حاجتهم فيه .
و الحمام الذي استغرق تصميمه 6 سنوات أرسلته الوكالة في 5 أكتوبر 2020 مع أشياء أخري أرسلت للمحطة .
و الوكالة ترغب في استخدام المرحاض في المهمات الفضائية الطويلة إلا أن اختباره سيتم بالقرب من الكرة الأرضية لتجربته أولا ، بعد أن يقوم رواد الفضاء كريس كاسيدي و الروسيان إيفان واجنر و أناتولي إيفانيشين بتركيبه ، حسبما نشر موقع " ناسا " .
وشملت التكلفة صناعة مرحاضين فقط و في حالة إثبات فاعليته سيتم إرسال الثاني إلي القمر ، حيث يتم استخدامه في المركبات المأهولة في القمر أو المتجهة للمريخ .

جدير بالذكر أن مهندسو " ناسا " صمموا مرحاض أصغر بنسية 65% تقريبا من المراحيض التي تستخدم في الناقلات البرية و أخف 40% من المرحاض المستخدم حاليا كما أنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة .




 

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