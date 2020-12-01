مي فخري تكشف السبب الحقيقي لاعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب

الثلاثاء، 01-12-2020
03:14 م
المصريون
كشف الفنانة المعتزلة مي فخري
السبب الحقيقي الذي دفعها الى اتخاذ قرار
اعتزال التمثيل
وارتداء الحجاب
وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
وأقالت أن المولى عز وجل أنعم عليها بكل شيء ، ولا ينقصها شئ ، ولا تحتاج
أكثر من ذلك وقررت أن تحافظ على هذه النعم بطريقتها.
وأكدت فخري أن الحجاب
لا يشكل لها عائقاً في ما ترتديه اذ ان ملابسها عصرية
لكن في الوقت نفسه محتشمة وتتماشى مع حجابها ، كما أعربت عن سعادتها بحياتها
الجديدة ، وشعورها بالراحة التامة دون أن يضايقها أحد.
يذكر ان مي شاركت في العديد من الاعمال التمثيل
ية نذكر منها “نصيبي وقسمتك
3” في حكاية “براد شاي”و”حكايات بنات 3” وقدمت دور “فريدة النشار”في مسلسل “هبة
رجل الغراب”.