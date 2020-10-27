مي عز الدين تعلن إعتزالها البرامج الإعلامية نهائياً

مي عز الدين



أعلنت الفنانة مي عز الدين إعتزالها الظهور في البرامج الفضائية بدون إبداء اي أسباب لذلك، مؤكدة أنها قاطعت وبشكل جدي جميع مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها وتكتفي فقط بصفحتها الرسمية التي ستعلن من خلالها عن خطواتها الفنية وأخبار مسلسلها القادم من خلال شخص مسئول يقوم بالنشر فقط وغير مسموح له بالإطلاع على رسائل الصفحة تماماَ.

وتابعت:"يا رب المسلسل يعجبكم و أنا في انتظار رأيكم لأني أاعتزلت السوشال ميديا العامة من سنة، وكمان البرامج، أخترت أشوفكم دائما من خلال العمل الفني اللي بقدمه فقط، ولأخر مرة أي أكونتات عامة كانت بتاعتي فاللي متوليها الفترة القادمة أثناء عرض المسلسل أدمن صفحة تبع شركة سوشال ميديا"

وتردد بعد إعلان مي ظهورها بشكل رسمي في الإعلام إنها مصابة بفيروس كورونا وتخفي ذلك بينما رأى البعض إن هذه حرية شخصية لها.