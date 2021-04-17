مي حلمي: هذه الفنانة طردتني من على باب شقتها .. و وقفت في الأسانسير أبكي

السبت، 17-04-2021
08:27 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية مي حلمي
أنها تعرضت لموقف صعب مع فنانة شهيرة في بداية عملها الإعلامي.
وقالت مي حلمي
في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة
": ذهبت لإجراء لقاء مع الفنانة نجلاء فتحي
، وعندما فتحوا لي باب شقتها رأيتها وأخبرتها أنني أريد إجراء حوار صحفي معها.
وأضافت: الفنانة نجلاء فتحي
وافقت وطلبت مني العودة لها بعد عدة أيام لكي نسجل الحوار ، وعندما ذهبت لها لم أكن أعلم أنها في هذا التوقيت مريضة ، لذلك عندما رأتني لم تتقبلني وغضبت بشدة ورفضت إجراء الحوار.
وتابعت: هذا الموقف كان صعبا وظللت أبكي بشدة في الأسانسير أثناء نزولي.