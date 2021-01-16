السبت 16 يناير 2021
توقيت مصر 19:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صادم.. وفاة أحد نجوم الفن في انفجار سيارة بمحور 26 يوليو

مفاجأة.. حمد بن جاسم يرفض ترويج رواية قناة "الجزيرة" بشأن مصر

شاهد.. قناة العربية ترصد أخطر فيديو من داخل إيران

الأسبوع القادم يشهد حدثًا لأول مرة في تاريخ السعودية

اعترافات صادمة لقاتل والدته: «دخلت علي وأنا مع عشيقتي»

مي العيدان تنشر صورة نادرة لـ حليمة بولند.. شاهد كيف كانت

أسرة عمر خورشيد تستقبل العزاء بعد 40 عامًا من وفاته لهذا السبب

المالية تطبق الإفراج المسبق بالجمارك في هذا التوقيت

صدمة.. «صلاح» يختار هذا الفنان لتجسيد قصة حياته في فيلم وثائقي

تجاهل سوبر الأهلي.. «كاف» يعلن موعد السوبر الإفريقي 2021

ADS
 

مي العيدان تنشر صورة نادرة لـ حليمة بولند.. شاهد كيف كانت

unnamed
حليمة بولند
 
السبت، 16-01-2021 03:49 م المصريون

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة نادرة للإعلامية الكويتية حليمة بولند من مرحلة الطفولة برفقة والدتها، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلّقت مي على الصورة بالقول: " صورة نادره ل حليمه بولند و اهي طفله مع والدتها".
ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على جمالها وهي صغيرة.
وكانت صدمت حليمة بولند الجمهور مؤخرا بصورتها على جواز سفرها الخاص، وجاء ذلك بعد أن كشفت عن هذه الصورة وهي في طريقها للإدلاء بصوتها في إنتخابات مجلس الأمة الكويتي.
 

إقرأ ايضا

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

فنانة شهيرة تصاب بكورونا وتدخل في حالة حرجة

محمد منير

السبب الحقيقي لحذف " اليوتيوب " أغنية محمد منير " فينك يا حبيبي "

فيفي عبده

فيفي عبده تفاجيء الجمهور بارتداء الحجاب .. وتعلن عن مفاجأة بشأنه

أخبار متعلقة

maxresdefault

صورة نادرة من شهر العسل لـ عمر الشريف وفاتن حمامة