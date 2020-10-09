موعد ومكان عزاء سامية زين العابدين

الجمعة، 09-10-2020
05:53 م
أحمد سالم
تقيم أسرة الراحلة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين
مراسم العزاء مساء غدا السبت عقب صلاة المغرب.
ويقام العزاء امام منزلها بالعبور، عمارات المستثمر الصغير ميدان الشهيد عادل رجائي خلف مدرسة القديس يوسف الحي الثاني بالعبور
وتوفيت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين
، أرملة العميد الشهيد أركان حرب عادل رجائي، وأمينة الإعلام بحزب مستقبل وطن في العبور اليوم.
وكانت أرملة الشهيد أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام قليلة، وكانت تتلقى العلاج قبل أن تتدهور حالتها الصحية، في اليومين الماضيين، وتتوفى على إثر ذلك.