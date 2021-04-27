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، ينتظر المسلمون بشغف في شهر رمضان موعد ليلة القدر رمضان
1442، والتي تتميز بإستجابة الله لدعاء المسلمين، وتتميز كذلك بأن من ضمن تلك
الليالي المباركات ليلة القدر، فمتى يكون تاريخ وموعد ليلة القدر في رمضان للعام
1442، فتعتبر ليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله فيها القران، وليلة القدر تعتبر
أفضل ليلة في العام، وذكر القران ان ليلة القدر في رمضان خير من ألف شهر، فيحرص
المسلمون على تحري ليلة القدر ومعرفة موعد ليلة القدر في رمضان من خلال بعض
العلامات الملموسة التي تدل عليها، وسنتناول خلال هذا المقال الحديث عن موعد ليلة القدر
رمضان 1442.
موعد ليلة القدر
ليلة القدر
من الليالي العشر المباركات، ولها الأفضلية عن الليالي العشر، وكذلك عن ليالي
العام بشكل كامل، ولمعرفة موعد ليلة القدر فلا يوجد موعد محدد بالتاريخ لليلة القدر،
وذلك حسب إتفاق العلماء، الذين اختلفو في تحديد موعد مؤكد لهذه الليلة، وأكدوا على
أنها تقع ضمن ليالي العشر الأواخر، ومن المعلومات المتوفرة عن موعد ليلة القدر ما
يلي:
لقد أخفى الله تعالى الوقت
والتاريخ المحدد لتلك الليلة المباركة ليلة القدر حتي يجتهد المسلمون في أداء
العبادات.
يجب على المسلمين أن يتحروا موعد
ليلة القدر وذلك في الأيام الوترية من العشر الواخر لأن موعد ليلة القدر تكون
من ضمنهم، وذلك استنادا الى قول رسول الله صل الله عليه وسلم قال «تحروا ليلة
القدر في العشر الآواخر».
بعض من العلماء كان الراجح لديهم
أن ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان هو موعد ليلة القدر، ولكن لم يوجد أي
إثبات ملموس على ذلك سواء من القران الكريم أو السنة النبوية، وذلك وفق رواية
الإمام البخاري حيث خرج في صحيحه، عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت -رضي
الله عنه-، عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (خرج النبي صلى الله
عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم
بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في
التاسعة، والسابعة، والخامسة). .
علامات ليلة القدر رمضان 1442
يسعى المسلمون
الى قيام كامل ليالي شهر رمضان المبارك، ويسعون ويبذلون قصار جهدهم في العشر
الأواخر من شهر رمضان المباركأ آملين من الله أن يرزقهم بقيام ليلة القدر، والفوز
بالمغفرة من الله عز وجل، ولعل بسبب أن موعد ليلة القدر رمضان 1442 مجهول، أو غير
مؤكد، فإن هناك العديد من العلامات الملموسة والتي بوقوعها نكون قد علمنا بأن هذه
الليلة سيكون موعد ليلة القدر رمضان، ومن ضمن تلك العلامات ما يلي:
شروق الشمس في صباح اليوم التالي
بدون أشعة، فهذه تعد من الأدله على ثبوت موعد ليلة القدر.
يكون القمر شديد السطوع في موعد
ليلة القدر رمضان، وتكون السماء صافية.
إعتدال الجو والهدوء والسكينة
التي تعم أجواء العالم الاسلامي في موعد ليلة القدر رمضان 1442.
دعاء ليلة القدر
من العبادات
التي يلتزم بها المسلم في شهر رمضان وخصوصا في العشر الأواخر الدعاء الى الله
بمختلف الأدعية، ويجب على المسلم وإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم المداومة على
ترديد دعاء ليلة القدر
: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو
عنا، في العشر الأواخر، وكذلك في موعد ليلة القدر رمضان، ومن ضمن الأدعية التي
يمكن أن يدعو بها المسلم ربه في موعد ليلة القدر رمضان، ما يلي:
ربنا لك الحمد، ملء السماوات
والأرض، ومن فيهن، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا
الجَد منك الجد، اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على حسن قيامها وصيامها.
اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من
الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا
يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل
عمري وتوسع في رزقي.
اللهم تغمدني فيها بجزيل كرمك،
واجعلني فيها من أوليائك واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم
الذخر.
اللهم إن كانت هذه ليلة القدر
فاقسم لنا فيها خير ما قسمت لعبادك، واختم لنا في قضائك خير ما ختمت يا أرحم
الراحمين، واختم لنا بالسعادة والفرح والحياة المستقرة فيمن ختمت.
اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة
المباركة في السعداء، وروحي اجعلها ياربي مع الشهداء، واحساني في عليين،
وإساءتي وجميع ذنوبي مغفورة.
اللهم افتح لنا في هذه الليلة
المباركة في ليلة القدر باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك
ولا تسده عنا أو تغلقه، وارزقنا رزقًا من رزقك الطيب الحلال تغيثنا به،
وترضينا به.
اللهم ما قسمت في هذه الليلة
المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه حظا وفيرا، وما
أنزلت في هذه الليلة ليلة القدر من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وأبعده
عنا وعن جميع المسلمين.
اللهم أسألك في ليلة القدر
وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم
الرحمين.
اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي
في رزقي، وأصح لي جسمي، وأبعد عني المرض والبلاء يا رب وبلغني أملي وحلمي،
واكتبني من السعداء.
اللهم اجعلني ووالديَّ وأهلي
وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.
اللهم ارزقني فضل قيام ليلة
القدر وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب
والوزر يا رؤفًا بعبادة الصالحين.
اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر
فتقبله منا وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة
رحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لي ذنوبي، وتقبل صالح
أعمالى، واهدني الى طريق الخير طريق الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الأرحمين.
اللهم لا تصرفني من هذه الليلة
المباركة إلا وغفرت كل آثامي، وتقبلت كل أعمالي، وتقبلت توبتي خالصة لوجهك
الكريم يا الله.
اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن
نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته، وممن غفرت له جميع ذنوبه.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أحبائنا وكل من له حق
علينا من النار، واجمعنا في جنة الفردوس يا أكرم الأكرمين.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، صلاة مباركة من قلوب محبة عاشقة لجماله
وكماله، وببركة الصلاة عليه، اغفر لنا ما انطوت عليه نفوسنا من قبائح
الضمائر، وسواد البصائر، وغطنا برداء سترك الجميل، يوم تبلى السرائر، اللهم
واسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
يتساءل
المسلمون عن علامات موعد ليلة القدر رمضان، والتي يتمنون إدراكها لكي يتمكنو من
قيامها بأكمل وجه والدعاء فيها الى الله عز وجل، ولكن لا يوجد تحديد ملموس موعد
ليلة القدر رمضان، وبذلك يجتهد المسلم بجد أكثر في جميع أيام العشر الأواخر من
رمضان حتى يدركها، وتناولنا خلال هذا المقال الحديث عن موعد ليلة القدر رمضان 1442.