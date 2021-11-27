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موسيقي احتفالية "الأقصر… طريق الكباش".. تعرف عليها

موسيقي احتفالية "الأقصر… طريق الكباش"
موسيقي احتفالية "الأقصر… طريق الكباش"
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السبت، 27-11-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
أوضح الدكتور ميسرة عبد الله أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة أن جميع الأشعار المصرية القديمة المستخدمة في الفاعلية الترويجية الحضارية التي شهدتها مدينة الأقصر أمس "الأقصر ... طريق الكباش" للترويج السياحي مأخوذة من أناشيد وترانيم مدونة بالفعل على جدران المعابد المصرية القديمة  والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعيد الأوبت وهو العيد الأشهر في مصر القديمة.
وأضاف د. ميسرة عبد الله أن هذه الأشعار عبارة  عن ٣ أناشيد وهي، أنشودة الافتتاحية والمدونة على مقصورة الملكة حتشبسوت الحمراء بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك، وكانت تغنى في بداية الموكب، وأنشودة نبؤة تتويج الملكة حتشبسوت والمدونة على المقصورة الحمراء، وأنشودة نداء آمون من صالة ال ١٤ عمود بمعبد الأقصر وكانت تغنى في صحبة الموكب ثم يختم بأنشودة الافتتاحية عند وصول الموكب إلى معبد الأقصر، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
وأوضح الموسيقار نادر العباسي أن الموسيقي بدأت بغناء الفنانة شهد عز والتي قامت بأداء أنشودة الإفتتاحية  ثم أنشودة حتشبسوت والتي قامت بأدائها الفنانة هايدي موسي ثم أنشودة نداء آمون والتي أداها الفنان عز الأسطول ثم أغنية الأقصر بلدنا غناء الفنان وائل الفنشي.
وأشار إلى أن جميع الأناشيد جاءت بالاشتراك مع ١٦٠ عازف إيقاع مكون من مجموعة من شباب إيقاعات الچيمبي المصري وإيقاعات الموسيقات العسكرية، وبتسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، وقيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بموكب الأوبت.
كما قام المهندس مفدي ثابت بأعمال  الهندسة الصوتية والتسجيل لأوركسترا وكورال الإتحاد الفيلهارموني.


 

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