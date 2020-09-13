موجة غضب بالسعودية.. فيديو فاضح لشاب مع فتاة

الأحد، 13-09-2020
01:39 م
عبد القادر وحيد
سادت
حالة من الاستنكار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بسبب تحرش شاب
بفتيات.
وأطلق
مواطنون هاشتاغ على تويتر تحت عنوان " المتحرش القذر
" حيث يطالبون
فيه بسرعة القبض عليه وعلى من كانوا برفقته وتوقيع العقوبة النظامية .
وكان
أحد الشباب قد تلفظ بألفاظ خادشة للحياء بفتيات في أحد شوارع المملكة، ضاربا أية قواعد
أخلاقية بعرض الحائط.
وأظهر
مقطع الفيديو المتداول الشاب
وهو ينتهي من شراء أغراضه وركب سيارته برفقة شاب وفتاة
أخرى ثم بدأ يتحرش بالفتيات بألفاظ خادشة وسط ضحكات مستفزة للفتاة التي كانت رفقته.
هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية حول الحادثة،
لكن النيابة العامة السعودية كانت قد أكدت في وقت سابق أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن
لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال.