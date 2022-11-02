مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو شاكيرا.. ماذا فعلت؟

الأربعاء، 02-11-2022
12:36 م
في لفتة إنسانية، ظهرت النجمة الكولومبية شاكيرا
وهي تقبل قدمي والدها
أثناء خضوعه لجلسة علاج طبيعي داخل المستشفى.
ونشرت شاكيرا
مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت فيه
وهي تحرك قدمي والدها، وفور انتهائها من ذلك مالت على قدمه وقبلتها بامتنان شديد.
وعلقت النجمة العالمية على مقطع الفيديو الذي تزامن مع احتفالات الهالوين
2022، وقالت: "الحياة هي لحظات وأمور تحدث بين زيارات المستشفى وملابس
الهالوين الخاصة".
ويبلغ عمر والد شاكيرا
91 عامًا، ويعاني منذ فترة من مشاكل صحية، بدأت بالظهور
في مايو الماضي، حين تعرض لإصابة في الدماغ بعد سقوطه داخل المنزل.
وفي لفتة إنسانية، أظهر مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه دعمه
لطليقته شاكيرا
بسبب مرض والدها، كما قرر وقف نزاعه معها وفقًا لموقع
"ماركا" الإسباني.
وبحسب الموقع نفسه، جرى إيداع والد شاكيرا
في عيادة تيكنون الخاصة بمدينة برشلونة
في 17 أكتوبر.
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