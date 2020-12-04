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منى زكي تكشف عن الفنان الذي دفعها للتمثيل

منى زكي
منى زكي
 
الجمعة، 04-12-2020 05:02 م أحمد سالم
كشفت مني زكي، خلال الندوة عن الفنان الذي تسبب في دخولها لمجال التمثيل.

وقالت الفنانة، "كنت بحب اي شئ يخص التمثيل في المدرسة ومساعدة أصدقائي في ملابس التمثيل، وكنت عايشة خارج مصر وبتابع وبحب الفنان الكبير محمد صبحي".

وتابعت، "ورجعت مصر ورأيت إعلان بأنه يطلب وجوه جديدة لأطفال وذهبت لمقابلته لرؤيته فقط دون التمثيل وطلب مني التدريب على عدة ادوار ومسرحيات وحبيت المجال من خلاله".

ويشار إلى أن منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح".

ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.
 

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