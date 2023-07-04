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منها البيتزا واللانشون.. جمال شعبان يكشف أنواع أطعمة خطر جدًا

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جمال شعبان
الثلاثاء، 04-07-2023 01:55 م
أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، قائمة الأطعمة والمشروبات الضارة بالقلب والشرايين.
وقال شعبان، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن هذه القائمة تشمل:
1- السكر والملح والدهون.
2- اللحم الأحمر وخاصة المقلي والمسبك.
3- الصودا.
4- المشروبات الغازية سواء الدايت أو غيرها.
5- اللحوم المخلقة مثل اللانشون.
6- البيتزا.
7- الأرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض.
8- المخبوزات من باتيهات وساليزون وجاتوهات.
9- الزبدة.
10- الشوربة المعلبة.
11- الآيس كريم.
12- الكحول.
13- البطاطس المقلية.
14- رقائق الشيبسي.
15- الدجاج المقلي.
وتابع أن: إذا لم تتناول طعامك بكميات وكيفيات محددة محسوبة كالدواء ستكون بحاجة إلى أن تتناول الدواء كالطعام، وهو ما يعني ضرورة التقليل من الكميات وخاصة اللحوم المجهزة والأطعمة المصنعة والاكتفاء بالمشوي والمسلوق والتقليل من المقلي والمسبك.

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