منصة امتحانات مصر تنشر كواليس إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الخميس، 03-02-2022
07:14 م
نتيجة الشهادة
الإعدادية 2022 بجميع المحافظات، نتيجة الشهادة الإعدادية2022
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، كل
هذا وأكثر يبحث عنه عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث «جوجل»، وفي
إطار الخدمات التي تقدمها منصة امتحانات مصر، نقدم لمتابعينا كل ما تريد معرفته عن
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، خاصة عقب انتهاء ماراثون
امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس في محافظات جمهورية مصر العربية.
وتستعرض
«امتحانات مصر» في السطور التالية كل ما تريد معرفته من تفاصيل تخص نتيجة الشهادة
الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في مراكز ومدن محافظات جمهورية مصر العربية،
وتحديث كل ما يخص النتيجة أولًا بأول بكافة الإدارات التعليمية والمديريات، وذلك
إيمانًا من دورنا في تسهيل وصول المعلومات الرسمية إلى الطلاب وأولياء الأمور وكل
ما يخص سير العملية التعليمية من مصادرها الرسمية.
من جهتها،
تواصلت منصة امتحانات مصر، مع مصادرها بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم
الفني، اليوم، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، لمعرفة كل ما يهم
الطلاب وأولياء الأمور بشأن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعداديةالقاهرة
2022 بالاسم ورقم الجلوس، مؤكدة أن موعد إعلان النتيجة ستظهر في كل محافظة بمفردها
عقب انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والانتهاء من كافة المراجعات
الخاصة بالامتحانات وعقب اعتمادها من محافظ الإقليم يتم اعتمادها.
نتيجة الشهادة
الإعدادية 2022 بالإسم
وعقب انتشار عدد
كبير من الشائعات بإعلان نتيجة الشهادة الإعداديةالدقهلية
2022، خلال يومين من الآن، أكدت المصادر لـ«منصة امتحانات مصر»، أن هذه الشائعات
لا أساس لها من الصحة، وأنه من المقرر إعلان نتيجة محافظة الوادي الجديد خلال
الأسبوع المقبل، لأنها انتهت من الامتحانات يوم الاثنين الماضي، أي قبل انتهاء
باقي المحافظات بثلاثة أيام.
وعن باقي
المحافظات، أكدت المصادر لـ«امتحانات مصر»، أنه سيتم إعلانها خلال 10 أيام عقب
الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها، وستعتمد عقب ذلك في اجتماع
لمحافظ الإقليم مع وكيل أول الوزارة، ويتم إعلانها في كل محافظة على حدة عقب
الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن الامتحانات جاءت في متناول
الطالب المتوسط، وأنه من الطبيعي وضع سؤال في الامتحان للطالب المجتهد والمتفوق،
لمعرفة الطالب المتميز عن الطالب المتوسط أو الضعيف.
وتبدأ إجازة
منتصف العام ابتداءً من غدًا الجمعة وتستمر حتى يوم 21 فبراير الجاري، ومن المقرر
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 عقب انتهاء تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات
لكل طالب وكل مادة، فضلًا عن إعلانها عقب ما يقرب من 10 أيام من الآن عقب اعتمادها
من محافظي الأقاليم في كافة المحافظات، وستنشر منصة امتحانات مصر، نتيجة الشهادة
الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمنصة.