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منة شلبي تدافع عن الرسول بكلمات مؤثرة

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منة شلبي تدافع عن الرسول بكلمات مؤثرة

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منة شلبي
 
الأربعاء، 28-10-2020 03:03 م محمد فضل

دافعت الفنانة منة شلبي، عن الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم- ردًا على الحملة الغربية من البعض التي تهدف إلى الإساءة من النبي برسوم مسيئة والتي دعمها الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، بتصريحات اعتبر فيها أن ذلك من حرية التعبير، الأمر الذي أثار موجة غضب عالمية بين المسلمين.
وقررت منة شلبي الاحتفال  بذكرى ميلاد أعظم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال نشر كلمات مؤثرة عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة :" اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".
وشاركت منة في بطولة فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي، ، عمرو عبد الجليل، صابرين، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، محمد ثروت، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، من تأليف كريم سيد بشير وإخراج شريف عرفه، يدور في إطار كوميدي خلال فترة الخمسينيات في القرن الماضي.
 

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