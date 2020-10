View this post on Instagram

Honoring my body, my femininity and my capability to create and bring life to this world.. carrying a life inside for 9 months is beyond magical.. . . . #pregnancy #pregnant #baby #maternity #motherhood #newborn #love #momtobe #beverlyhills #babygirl #momlife #family #babybump #mom #birth #babyshower #weekspregnant #babies #maternityphotography #breastfeeding #postpartum #pregnantbelly #mumtobe #photography #parenting #mama #mamacita #bebe #embarazo #losangeles