الإثنين 15 مارس 2021
توقيت مصر 00:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تقلبات كبيرة بطقس الغد وتحذيرات من تخفيف الملابس

شكري يكشف تطورًا جديدًا بشأن المصالحة مع قطر

السيسي يوجه بقروض 30 سنة بفائدة 3% لتمليك الشقق لمحدودي الدخل

كورونا يفتك بفنان سعودي شهير.. ونقله للعناية المركزة

الدولار ينزف أمام الجنيه..انخفاض كبير في الأسعار اليوم

أول تعليق من الخارجية بشأن عودة العلاقات مع تركيا

ممثلة شهيرة تتعرى من ملابسها احتجاجًا على هذا الأمر

آخر صيحات الإجرام.. غواصة مصنوعة يدويًا تنقل المخدرات

موقع يمني يكشف اسم الزينبية التي أوكل لها الحوثي أهم المهام الاستخباراتية

المتحف الكبير يستقبل مقصورة الملك توت عنخ آمون

ADS
 

ممثلة شهيرة تتعرى من ملابسها احتجاجًا على هذا الأمر

كورين ماسيرو
كورين ماسيرو
 
الأحد، 14-03-2021 05:07 م الطيب حسين
تعرت مثلة فرنسية شهيرة من ملابسها على منصة مهرجان للأفلام. وشهدت منصة مهرجان قيصر للأفلام السينيمائية في فرنسا ظهور الممثلة الفرنسية كورين ماسيرو عارية مطالبة الحكومة بتقديم المزيد من الدعم لقطاع الثقافة خلال حقبة سيطرة وباء كورونا.

وتظاهر المئات من العاملين في مجال السينيما والمسرح في فرنسا قبل ثلاثة أشهر في العاصمة باريس احتجاجا على قرار الحكومة إغلاق دور الملاهي والسينيما والمسارح.

وصعدت الممثلة البالغة من العمر 57 عاما إلى منصة المهرجان وهي ترتدي زيا على شكل حمار تحته فستان يبدو ملطخا ببقع دموية قبل أن تتجرد من ملابسها أمام استغراب الحضور.

وكانت الممثلة مدعوة للمهرجان لتقديم جائزة أفضل زي. بعد تجردها من ملابسها أظهرت الممثلة رسالة كتبتها على بطنها تقول "لا ثقافة لا مستقبل" وكتبت رسالة أخرى على ظهرها لرئيس الوزراء جان كاستكس تقول "أعد إلينا الفن مرة أخرى يا جان".

ووجه فنانون آخرون رسائل مشابهة للحكومة خلال المهرجان. وقال ستيفان ديموستير لدى حصوله على إحدى الجوائز "يمكن لأبنائي أن يذهبوا لمتجر "زارا" لكنهم لايستطيعون الذهاب الى السينيما، وهو أمر غير مفهوم".
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

الأميرة ديانا تجميع شمل الأمير وليام والأمير هاري مرة أخري

الإعلامي وائل الإبراشي

الكشف عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد اختفائه الطويل بسبب كورونا

woman-jpeg-47275999692769157

مقتل امرأة على يد رجل كل ثلاثة أيام

أخبار متعلقة

تعبيرية

تحويل فنان شهير للقضاء بتهمة الاغتصاب