مليون دولار و 900 ألف ثمن " حمامة " زاجلة لهذا السبب
ارشيفية
الإثنين، 16-11-202011:50 صمتابعات- أمينة عبد العال
بيعت الحمامة الزاجلة " New Kim ، بمبلغ مليون دولار و
900 ألف دولار ، وارتفاع سعرها بسبب فوزها في العديد من سباقات المسافات المتوسطة
2018 .
وبيعت الحمامة في مزاد نظموه أمس في بلجيكا لرجال أعمال صيني مجهول الاسم بمبلغ
مليون و 900 ألف دولار بالرغم من إنهم أحالوها للتقاعد منذ عامين تقريبا .
وسبب ارتفاع سعر " New Kim " الزاجلة هو أنها فازت في 2018 بعدد من
سباقات المسافات المتوسطة ويمكنها إنجاب عدد أكبر من حمام السلالة نفسها .
جدير بالذكر أن بلجيكا بها أكثر من 20 ألف مرب للحمام ، و الذكور من هذه
السلالة يباع بسعر أعلي من الإناث لقدرته علي إنجاب عدد أكبر من السلالة نفسها .