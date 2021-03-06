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ملاك الكويتية: تزوجت 3 مرات أولهم في عمر 14عامًا

ملاك الكويتية
ملاك الكويتية
 
السبت، 06-03-2021 05:01 م محمد فضل
كشفت الممثلة ملاك الكويتية لأول مرة عن العديد من الأسرار والتفاصيل حول حياتها، وقالت انها تزوجت 3 مرات، وأنجبت ابنة وابنا من زيجتين مختلفتين، أما الثالثة فكانت زيجة لم تكتمل.

أما عن زواجها في سن صغيرة، فقالت خلال لقائها في برنامج "سندريلا":"أفراد عائلتنا يتزوجون صغارا، وأنا تزوجت تقريبا وعندي 14سنة، وأختي الكبيرة تزوجت وعمرها 19 سنة، وكنا نقول ليش تأخرت كدا، وكانت نفسيتها تعبانة لأنها تأخرت عن الزواج".

وعن علاقتها بوالدتها، قالت انها لم تكن تثق بأي رأي تتخذه: "أمي دائمًا كانت ضدي لمرحلة ما في الحياة، وكانت أفكاري كلها ما تعجبها، ولما كبرت أصبحت تقول لي أنت إللي صح".
 

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