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مكي وعبد العزيز أبطال " الإختيار2 "

كريم ومكي
كريم عبد العزيز و أحمد مكي
الإثنين، 14-09-2020 11:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
نشر المخرج بيتر ميمي علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " صورة تجمع كريم عبد العزيز و أحمد مكي لبطولة الجزء الثاني من مسلسل " الإختيار " 2 .
ومن المتوقع عرض المسلسل في رمضان 2021 إنتاج سينرجي تامر مرسي و تأليف هاني سرحان .
وتناول الجزء الأول من مسلسل  " الاختيار " حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد في كمين " مربع البرث " ،  بطولة أمير كرارة و أحمد العوضي و دينا فؤاد وسارة عادل و محمد إمام و آسر ياسين ومحمد رجب و إياد نصار .  


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