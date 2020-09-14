الإثنين، 14-09-2020
11:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نشر المخرج بيتر ميمي علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "
الفيسبوك " صورة تجمع كريم عبد العزيز
و أحمد مكي لبطولة الجزء الثاني من
مسلسل " الإختيار " 2 .
ومن المتوقع عرض المسلسل في رمضان 2021 إنتاج سينرجي تامر مرسي و تأليف هاني
سرحان .
وتناول الجزء الأول من مسلسل " الاختيار " حياة البطل أحمد صابر
المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد في كمين " مربع البرث " ، بطولة أمير كرارة و أحمد العوضي و دينا فؤاد
وسارة عادل و محمد إمام و آسر ياسين ومحمد رجب و إياد نصار .