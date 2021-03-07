مقابلة الأمير هاري وميجان مع أوبرا.. كم تكلفت

الأحد، 07-03-2021
09:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قالت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية أن شبكة " سي بي
إس " دفعت مبلغ يتراوح ما بين 7 إلي 9 مليون دولار أمريكي لشركة الإنتاج
الخاصة بالإعلامية أوبرا
وينفري ، للفوز ببث المقابلة مع الأمير البريطاني هاري و
زوجته الأمريكية ميجان
ماركل .
و كشفت المتحدثة باسم هاري وميجان
أن الزوجين لم يتم تعويضهما ماديا عن
المقابلة .
في سياق متصل أشارت الاتفاقية المبرمة
مع شركة وينفري علي ان شبكة " سي بي أس " تمتلك حقوق المقابلة في
الأسواق العالمية والتي من المنتظر أن تبث غدا الاثنين علي قناة " آي تي في
" في بريطانيا لقاء مبلغ مالي لم يتم الإعلان عنه .
جدير بالذكر أن اللقاء سيتم نشره مساء اليوم في وقت الذروة بعد البرنامج
المعروف " 60 دقيقة " .