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مقابلة الأمير هاري وميجان مع أوبرا.. كم تكلفت

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان
 
الأحد، 07-03-2021 09:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
قالت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية أن شبكة " سي بي إس " دفعت مبلغ يتراوح ما بين 7 إلي 9 مليون دولار أمريكي لشركة الإنتاج الخاصة بالإعلامية أوبرا وينفري ، للفوز ببث المقابلة مع الأمير البريطاني هاري و زوجته الأمريكية ميجان ماركل .
و كشفت المتحدثة باسم هاري وميجان أن الزوجين لم يتم تعويضهما ماديا عن المقابلة .
في سياق متصل أشارت  الاتفاقية المبرمة مع شركة وينفري علي ان شبكة " سي بي أس " تمتلك حقوق المقابلة في الأسواق العالمية والتي من المنتظر أن تبث غدا الاثنين علي قناة " آي تي في " في بريطانيا لقاء مبلغ مالي لم يتم الإعلان عنه .
جدير بالذكر أن اللقاء سيتم نشره مساء اليوم في وقت الذروة بعد البرنامج المعروف " 60 دقيقة " .
 

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