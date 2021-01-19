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مفاجأة في قفز محمد رمضان من أعلى برج القاهرة

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مفاجأة في قفز محمد رمضان من أعلى برج القاهرة
 
الثلاثاء، 19-01-2021 07:39 م الطيب حسين
انتشرت الأنباء خلال الساعات الماضية، حول قفز الفنان محمد رمضان من أعلى برج القاهرة ضمن تصوير أغنيته الجديدة.

وكشف مصدر من العامللاين ببرج القاهرة حقيقة هذه الواقعة.

وأكد أن هذا الكلام شائعات وليس له أي سند من الصحة، مشددًا على أن هذه الأنباء "عارية تماما من الصحة"، بحسب "سبوتنيك".

وأوضح أنه "كان مقررا تصوير بعض مشاهد أغنية محمد رمضان "علاء الدين" بالفعل داخل برج القاهرة، فجر اليوم، ولكن توقف التصوير بشكل مفاجئ بسبب عدم الانتهاء من التصاريح اللازمة".

وقال إنه "بسبب توقف المشروع تقرر تأجيله لأجل غير مسمى"، على حد قوله.
ونقل موقع "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مقرب من المخرج محمد سلامة، أن "محمد رمضان يصور الكليب حاليا ببرج القاهرة، كاشفا عن مفاجأة وهي أن رمضان سيقوم بتصوير أحد المشاهد وهو يقفز من أعلى البرج".

وتابع أن "الكليب سيتم تصويره بشكل جديد، ليظهر رمضان مختلفا هذه المرة، ومن المنتظر طرح الكليب خلال الفترة المقبلة".

 

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