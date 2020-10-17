مفاجأة صادمة لمريض القدم السكري

السبت، 17-10-2020
07:42 م
المصريون
ربما لا يعرف مريض القدم السكري
الإحتياطات التي يجب أن
يأخذها في الحسبان اثناء علاجه، حيث كشف الدكتور وليد الدالي
استاذ جراحات الأوعية
الدوية وعلاج القدم السكري
، إن القدم السكري
تتفاقم مشاكلها عند الإصابة بمرض
السكر، مشدداً على أنه يجب الحرص على انتعال أحذية مريحة وطبية لتقويم عظام القدم،
وإن انتعال أحذية بكعب عالٍ أمر يعد في غاية الخطورة.
وتابع: يجب أن يكون الحذاء مناسباً لمقاس القدم ويجب أن لا يكون
الحذاء ضيقا؛ لكي يساوي بين الضغط الذي يتم تشغيله على كف القدم أثناء المشي
والوقوف بشكل مريح، كما ينبغي تعديل الحذاء نفسه في نهاية اليوم وعند الوقوف، كما يجب أن يكون طول الحذاء وشكله كبيرين بما
يكفي لكي يكون هنالك متسع لأصابع القدم، فضلا علي أن يكون عمق الحذاء ملائماً
لمقاس القدم.
ومن جانبة أكد على ضرورة الحفاظ على توازن نسبة السكر ومستوى الدهون في
الدم، وكذلك توازن ضغط الدم لاسيما إن كان المريض يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.
وأشار الدكتور وليد الدالى، إنه من الضروري على مريض
القدم السكري
إجراء فحص عام للقدمين، بما في ذلك اختبار الإحساس بالقدمين لدى طبيب
في عيادة مرض السكري، مرة واحدة على الأقل كل سنة، حتى في حال عدم وجود أية علامات
أو أعراض، والحفاظ على نظافة القدمين، عن طريق غسلهما بشكل يومي، والمواظبة على
تجفيفهما بعد الغسل خاصة بين الأصابع لمنع الإصابة بالعدوى خصوصا عدوى الفطريات.
ولفت إلي أن القدم السكري
ة لا تظهر بشكل مفاجئ، بل من
خلال مسار متواصل، يتسم بعلامات مسبقة كثيرة بالتالي تيقظ المريض والطاقم العلاجي
إليها يمنع المضاعفات ويبطئ وتيرة تقدمها.