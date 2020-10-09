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مفاجأة.. حظر "تيك توك" في هذه الدولة بسبب محتوياته الإباحية

فتاة تيك توك
تيك توك
 
الجمعة، 09-10-2020 05:50 م أحمد سالم
دفع عدم قيام منصة "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو بتنفيذ أوامر بحجب المحتوى غير الأخلاقي، هيئة الاتصالات الباكستانية لحظر المنصة اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان إن التطبيق الصيني يتم إغلاقه بعد شكاوي من نشر مواد مبتذلة من مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت الهيئة أنها حذرت المنصة بأن تقوم بحجب المحتوى غير الأخلاقي، لكنها لم تلتزم بالتعليمات.

تأتي تلك الخطوة بعد أشهر من حظر تطبيق البث الحي "بيجو لايف" لنفس السبب وتم تهديد موقع "يوتيوب" لمشاركة الفيديو بإغلاقه بسبب "المواد المبتذلة وخطاب الكراهية".
 

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