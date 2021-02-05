مفاجأة.. إلغاء عملية حورية فرغلي قبل دقائق من إجرائها

الجمعة، 05-02-2021
02:51 م
متابعات- أمينة عبد العال
قرر الطبيب الأمريكي المعالج للفنانة حورية
فرغلي إلغاء عملية
التجميل قبل
دقائق من إجرائها.
و أشارت التحاليل إلي انخفاض نسبة الهيموجلبين في دم حورية
بعد تعرضها لكدمة
في الرأس قبل خضوعها للعملية
الجراحية بـ 24 ساعة ، حسبما نشرت " اليوم
السابع " .
و الكدمة
أدت إلي تأثير في نسبة الهيموجلوبين في دمها مما دفع الطبيب إلي
وقف العملية
الجراحية نظرا لخطورة الموقف ، و هو ينتظر تحديد موعد آخر للجراحة
الأولي والتي سيتحدد إجرائها من عدمه وفقا لنتيجة التحاليل الجديدة خلال الساعات
القادمة .