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مفاجأة.. إلغاء عملية حورية فرغلي قبل دقائق من إجرائها

حورية فرغلي
حورية فرغلي
 
الجمعة، 05-02-2021 02:51 م متابعات- أمينة عبد العال
قرر الطبيب الأمريكي المعالج للفنانة حورية فرغلي إلغاء عملية التجميل قبل دقائق من إجرائها.
و أشارت التحاليل إلي انخفاض نسبة الهيموجلبين في دم حورية بعد تعرضها لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية الجراحية بـ 24 ساعة ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
و الكدمة أدت إلي تأثير في نسبة الهيموجلوبين في دمها مما دفع الطبيب إلي وقف العملية الجراحية نظرا لخطورة الموقف ، و هو ينتظر تحديد موعد آخر للجراحة الأولي والتي سيتحدد إجرائها من عدمه وفقا لنتيجة التحاليل الجديدة خلال الساعات القادمة .
 

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