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مفاجأة.. أحمد العوضي: "أنا متجوز ياسمين عبدالعزيز من زمان"

احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
الجمعة، 18-09-2020 12:50 ص المصريون ـ متابعات
أكد الفنان أحمد العوضي، أنه تزوج من الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل فترة ولم يعلم أحد عن ذلك، موضحًا أن العلاقة في البداية كان يمكن أن تفشل ولهذا لم يتم الإعلان عن علاقتهما قبل الزواج.
وتابع العوضي خلال حواره إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، أنه أتفق مع ياسمين على إعلان زواجهما في شهر رمضان وهو ما حدث حيث تم الإعلان عن ذلك بعد مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في الشهر الكريم، مضيفًا أنه بعد نزول صور عيد ميلاد ياسمين على حسابه "الدنيا اتقلبت" ورغم ذلك لم يتم نفي العلاقة بل لم يتم الرد من جانبه أو جانب ياسمين عبدالعزيز وذلك بسبب حب الناس لهما.
وأضاف الفنان أنه مستمر مع ياسمين لأنهما "بيحبوا بعض" ومن يحب لا يفسر سبب الحب بل أن العلاقة بينهما كيمياء و"جت كده" حتى أن الخلاف بينهما راقيًا.
كما تحدث العوضي عن مسلسل "الاختيار"، وقال إن تجسيده لشخصية هشام عشماوي حققت أصداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت بعض عباراتها إلى مادة للكوميكس خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنه كان سعيدًا بعد إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المسلسل وعبارة "الله المستعان" التي كانت من لزمات شخصيته التي جسدها، معتبرًا ذلك أفضل تكريم له عن الدور.
ولفت الفنان إلى أن نجاح المسلسل جعله لا يشعر بالراحة بعد انتهائه وذلك بسبب شعوره بالقلق المستمر تجاه خطوته الفنية التالية.



 

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