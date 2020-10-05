الإثنين 05 أكتوبر 2020
توقيت مصر 20:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجآت في طلاق "حلا شيحة" وزواجها من معز مسعود

سر نشر تغريدات متعاقبة من "علاء مبارك" عن والده

معز مسعود ينشر صورته بالجيتار ويكتب تعليقًا صادمًا

هطول أمطار غزيرة في السعودية

أسعار الدولار اليوم.. العملة الأمريكية تتراجع أمام الجنيه

مخابرات إسرائيل تبحث مع دولة خليجية إقامة جزر صناعية

تصريحات هامة لمستشار السيسي عن كورونا

أول تحرك من "الداخلية" بشأن فيديو استغاثة سيدة

نيللي كريم تصدم فنان شهير وتحدثه عن «حيواناته المنوية»

«الصحة العالمية»: إصابة 10% من سكان العالم بـ«كورونا»

مفاجآت في طلاق "حلا شيحة" وزواجها من معز مسعود

6-3-442x320
مفاجآت في طلاق "حلا شيحة" وزاجها من معز مسعود
 
الإثنين، 05-10-2020 08:14 م
تصدرت قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر أخبار إنهاء حلا شيحة، إجراءات طلاقها من زوجها الكندي رسميًا.

وترافق هذا مع الحديث عن زواجها من الداعية معز مسعود المثير للجدل بزيجاته المتتالية.

وأنهت "شيحة" إجراءات طلاقها الرسمي مع زوجها الكندي ستيف مارك اليوم من خلال مكتب شهر عقاري بمدينة الإسكندرية بحضور محاميين عن الطرفين.

وبحسب مجلة "هي"، فإن "البعض رجح أن انتظار حلا شيحة لإنهاء إجراءات الطلاق رسمياً هو سبب صمتها تجاه أخبار زواجها طوال الفترة الماضية، وإنها تمهد بتلك الخطوة لإعلان ارتباطها بمعز مسعود".
 

إقرأ ايضا

1_1_8456328-removebg-preview-619x630

نيللي كريم تصدم فنان شهير وتحدثه عن «حيواناته المنوية»

yu-500x260

فنانة شابة تتهم مخرجًا شهيرًا باستدراجها لمنزله ومواقعتها جنسيًا

202009290117571757

ديانا كرزون ترد على السخرية من جسم زوجها

أخبار متعلقة

معز مسعود

معز مسعود يظهر مع أشهر ملحد في العالم ويهاجم منتقديه: لديهم عقد نفسية

حلا شيحة

أول تعليق من شيري عادل بعد أنباء ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة

25

والد حلا شيحة يثير الجدل عن علاقتها بمعز مسعود

902171_0

ياسمين الخطيب تتراجع عن مهاجمة معز مسعود..والسبب!

حلا شيحة

تعليق ناري من هنا شيحة بعد سؤالها عن ارتباط أختها حلا شيحة بـ معز مسعود

حلا شيحة

أول رد فعل من حلا شيحة بعد شائعات زواجها من معز مسعود