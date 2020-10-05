الإثنين، 05-10-2020
08:14 م
تصدرت قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر أخبار إنهاء حلا شيحة
، إجراءات طلاقها من زوجها الكندي رسميًا.
وترافق هذا مع الحديث عن زواجها من الداعية معز مسعود
المثير للجدل بزيجاته المتتالية.
وأنهت "شيحة" إجراءات طلاقها الرسمي مع زوجها الكندي ستيف مارك اليوم من خلال مكتب شهر عقاري بمدينة الإسكندرية بحضور محاميين عن الطرفين.
وبحسب مجلة "هي"، فإن "البعض رجح أن انتظار حلا شيحة
لإنهاء إجراءات الطلاق رسمياً هو سبب صمتها تجاه أخبار زواجها طوال الفترة الماضية، وإنها تمهد بتلك الخطوة لإعلان ارتباطها بمعز مسعود
".