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معجزة .. أعضاء جديدة في جسم الإنسان يكشفها العلماء

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 21-10-2020 12:19 م متابعات- أمينة عبد العال

كشف فريق من العلماء يحملون الجنسية الهولندية أعضاء جديدة في جسم الإنسان وتحديدا في منطقة الرأس و هو زوج من الغدد اللعابية الكبيرة يكمن في الزاوية حيث يلتقي تجويف الأنف مع الحلق .
وقال الدكتور ماتيس فالستار الباحث في معهد السرطان الهولندي والمشارك في الدراسة أنه هناك غدة رابعة .
وتباينت ردود الفعل ما بين مؤيد ومعترض علي الكشف الجديد ، حيث قالت الدكتورة فاليري فيتزوهو اختصاصية علم الأمراض وهي لم تشارك في البحث أن الدراسة كانت محدودة وصغيرة وفحصت عدد محدود من المرضي .
وأعربت الدكتورة إيفون موري مختصة علاج الأورام بالإشعاع عن دهشتها قائلة :" صدمت تماما لأننا في عام 2020 و لدينا عضو جديد اكتشف في جسم الإنسان " .
و أعلن العلماء أنه إذا تأكدت النتائج سيكون أول اكتشاف من نوعه منذ 3 قرون
 

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