معجزة .. أعضاء جديدة في جسم الإنسان يكشفها العلماء

الأربعاء، 21-10-2020
12:19 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشف فريق من العلماء
يحملون الجنسية الهولندية أعضاء جديدة في جسم الإنسان
وتحديدا في منطقة الرأس و هو زوج من الغدد اللعابية الكبيرة يكمن في الزاوية حيث
يلتقي تجويف الأنف مع الحلق .
وقال الدكتور ماتيس فالستار الباحث في معهد السرطان الهولندي والمشارك في الدراسة
أنه هناك غدة رابعة .
وتباينت ردود الفعل ما بين مؤيد ومعترض علي الكشف الجديد ، حيث قالت الدكتورة
فاليري فيتزوهو اختصاصية علم الأمراض وهي لم تشارك في البحث أن الدراسة كانت محدودة
وصغيرة وفحصت عدد محدود من المرضي .
وأعربت الدكتورة إيفون موري مختصة علاج الأورام بالإشعاع عن دهشتها قائلة
:" صدمت تماما لأننا في عام 2020 و لدينا عضو جديد اكتشف في جسم الإنسان
" .
و أعلن العلماء
أنه إذا تأكدت النتائج سيكون أول اكتشاف من نوعه منذ 3 قرون