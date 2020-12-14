مصر تفوز علي رومانيا في بطولة الحضارات

الإثنين، 14-12-2020
02:28 م
متابعات- أمينة عبد العال
توجت الحضارة المصر
ية بلقب "بطولة الحضارات " في السباق الذي دار
بين حضارات العالم القديم والذي أجرته صفحة "Ancient
History Papyrusposting" المهتمة بالتاريخ القديم علي موقع التواصل الاجتماعي
" الفيسبوك " .
و جرت التصفيات بين 16 حضارة قديمة لمدة 15 يوم وتفاعل عدد كبير من رواد
مواقع التواصل علي التصويت بيم حضارة مصر
القديمة و حضارة روما بعد ووصلوهما إلي
المرحلة الأخيرة من التصفيات ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و التصفيات أقيمت بين الحضارات القديمة وجاء بعض منها من الشرق القديم مثل
: مصر
القديمة، كوش، قرطاج، أسرة هان بالصين
، بابل، حضارة ميتاني، والحضارة الفارسية،
وبعضها مثل الحضارات الأوربية القديمة مثل: الحضارة الإتروسكانية، اليونان القديمة،
وحضارة روما.