الأربعاء، 18-08-2021
08:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وقعت مؤسسة "مصر الخير
،" ومؤسسة "إي بلانيت"
بصفتها الممثل الرسمي والحصري لمؤسسة " إي بلانيت" العالمية للخدمات التعليمية،
برتوكول للتعاون من اجل توفير خدمات التدريب والمواد العلمية باللغة الإنجليزية
طبقا
لمعايير الجودة الأوربية التي تتميز بها إي بلانيت كمؤسسة تدريب عالمية، وتوفير المواد
العلمية والكتب الدراسية والنظام الدراسي الكامل للمتدربين، لرفع كفاءة ومستوى مهارات
اللغة الانجليزية لمنتسبي مؤسسة مصر الخير
سواء من العاملين بالمؤسسة أو طلاب المدارس
المجتمعية وطلاب المنح .
ووقع البرتوكول كل من محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر
الخير، والسيد ماهر ميخائيل رئيس مجلس إدارة
مؤسسة " إي بلانيت" حيث شهد التوقيع الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم
بمؤسسة مصر الخير
، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وأعرب السيد محمد عبد لرحمن نائب العضو المنتدب لمؤسسة
"مصر الخير
"عن ترحيب وسعادة المؤسسة بتوقيع هذا البرتوكول، مع مؤسسة متميزة
في مجالها، مشددًا علي أهمية مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات،
مشيرًا إلى أن رفع مستوي مهارات اللغة الإنجليزية
والتي أصبحت اللغة العالمية الأولى،
أصبح ضرورة ملحة لكافة المواطنين وفي جميع الوظائف والمهن.
وأوضح عبد الرحمن أن المؤسسة شعارها تنمية الإنسان، والتي
لن تتحقق إلا برفع مستواه ومهاراته في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن إتقان أكثر من
لغة من المتطلبات الأساسية للحصول علي أي فرصة عمل.
وقال د. صابر حسن رئيس قطاع التعليم إن "مصر الخير
" ومؤسسة "إي بلانيت" اتفقتا على تقديم البرامج التدريبية ودورات لغة
انجليزية عامة للكبار، ودورات محادثة لغة انجليزية للكبار، ودورات لغة انجليزية متخصصة
فى المهارات المطلوبة فى مجالات العمل المختلفة، ودورات لغة انجليزية خاصة بالأطفال
من سن 4 سنوات فأكثر، و دورات كمبيوتر للأطفال، ودورات لغة انجليزية اونلاين بنسبة
100% ليستفيد منها جميع منتسبي مؤسسة مصر الخير
سواء من العاملين داخل المؤسسة وأسرهم
وأيضا الطلاب المنتفعين بمختلف برامج المؤسسة .
ومن جانبه أشاد السيد
ماهر ميخائيل رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إي بلانيت" بتوقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير
، موضحًا أنه
حدث كبير في تاريخ المؤسسة أن تتعاون مع مؤسسة
مصر الخير
باعتبارها أكبر مؤسسة تنموية في مصر، مشددًا علي أنها ترفع
شعار تنمية الإنسان الذي هو محور عمل مؤسسة إي بلانيت .
وأوضح ميخائيل أن مؤسسة " إي بلانت " تعتبر من أكبر مؤسسات التدريب في مجال اللغة الانجـليزية في الوطن العربي حيث يوجد
لها أكثر من 50 فرعًا في جمهورية مصر العربية وفروع عديدة بالسعودية والعراق وتونس
والجزائر والمغرب، مضيفًا أن إدارة المؤسسة تعمل على التوسع البنـــاء لنشر ثــــقافة
تعليم اللغة الانجليزية ونظرا لما وصلت إليه E-planet من تقدم ملحوظ في مجال الخدمات
التي تقدمها لعملائها و الجودة غــير المسبوقـــة في المواد التعليمية ووسائل التكنولوجيا
التي تنفرد بها فقد أصبحـــت رائـــدة التدريب في العالم العربي.