مصرية تفوز بميداليتين ذهبيتين فى بطولة الشباب للرماية ببريطانيا

الإثنين، 01-08-2022
07:14 م
فازت الشابة المِصرية، مارجان عبد الفتاح، بميداليتين ذهبيتين، في بطولة الشباب للرماية في المملكة المتحدة بريطانيا
تحت سن 21 عامًا، خلال عام 2022.
كما فازت الشابة المِصرية، مارجان، بالميدالية الذهبية الأولى مع زميلها في الفريق المختلط في بطولة الشباب للرماية في المملكة المتحدة عام 2022 باسم Recurve تحت 18 المستوى الأول.
كما فازت بالميدالية الذهبية الثانية في بطولة الشباب السنوية للرماية في المملكة المتحدة 2022 Recurve تحت 18 سيدات «المسابقات الفردية».
جديرٌ بالذكر، أن الشابة المِصرية، مارجان عبد الفتاح، متفوقة أيضًا في دراستها بشكل عام، كما أنها عنصر فعَّال في الجالية المصرية
والإسلامية من خلال تطوعها في الأعمال الخيرية داخل المملكة المتحدة.
وقالت الدكتورة عفاف عبدربه رئيسة الجالية المصرية
بأيرلندا الشمالية، إن فوز الشابة المِصرية، مارجان عبد الفتاح، هو فوزٌ لمِصر في المقام الأول، لأنه لأول مرة فى المملكة المتحدة تحقق الفتاة العربية المِصرية هذا الفوز الكبير.
وأضافت عفاف، أن فتيات الجالية المصرية
ببريطانيا
تتألق بالفوز بأكثر من ميدالية ذهبية فى مسابقة الرماية
على مستوى المملكة المتحدة لتعلن للعالم أن المرأة العربية تتألق بمكانتها فى كل المجالات سواء كانت الثقافية أو السياسية أو العلمية أو الرياضية.