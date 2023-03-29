مصرع ملكة جمال البرازيل بطريقة مأساوية (صور)

لقيت "مايارا نيتاو 27 عاماً " ملكة جمال
برازيلية ، مصرعها عقب قفزها من شرفة شقتها بالطابق السادس في حي إيتيم بيبي بساو
باولو ، هربا من حريق .
وكان نشب حريق في شقة ملكة الجمال البرازيلية ، وهربا من
الحريق قفزت مايارا من شرفة شقتها ، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت متأثرة
بجراحها .
ووفقا لصحيفة " ميرور "البريطانية ، أٌصيب
شقيق مايارا باستنشاق الدخان في حريق شقتها وتم نقله إلى المستشفى ، ولم يعلم
بوفاة شقيقته إلا بعد مرور 24 ساعة .
وكانت توجت مايارا ملكة جمال سيرتاو بارايبانو في شهر
يناير الماضي، وكانت تشارك في مسابقات ملكات الجمال منذ عام 2019، وفازت بإجمالي 9
ألقاب.