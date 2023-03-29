مصرع ملكة جمال البرازيل بطريقة مأساوية (صور)





لقيت "مايارا نيتاو 27 عاماً " ملكة جمال برازيلية ، مصرعها عقب قفزها من شرفة شقتها بالطابق السادس في حي إيتيم بيبي بساو باولو ، هربا من حريق .

وكان نشب حريق في شقة ملكة الجمال البرازيلية ، وهربا من الحريق قفزت مايارا من شرفة شقتها ، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها .

ووفقا لصحيفة " ميرور "البريطانية ، أٌصيب شقيق مايارا باستنشاق الدخان في حريق شقتها وتم نقله إلى المستشفى ، ولم يعلم بوفاة شقيقته إلا بعد مرور 24 ساعة .

وكانت توجت مايارا ملكة جمال سيرتاو بارايبانو في شهر يناير الماضي، وكانت تشارك في مسابقات ملكات الجمال منذ عام 2019، وفازت بإجمالي 9 ألقاب.









