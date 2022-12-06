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مشهد مروع.. تمساح يخطف طفلًا من والده أثناء الصيد ويلتهمه في قاع النهر

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الرجل بعدما نجا من التمساح
Native
Teads
الثلاثاء، 06-12-2022 12:26 م


شهد نهر يمر بشرق ماليزيا على مأساة رضيع، حين هاجمه تمساح أمام عيني والده والتهمه بالكامل، وسط ذهول وصدمة الأب.

وفي التفاصيل، تبين أن التمساح التهم رضيعا عمره لم يتعد العام الواحد، الخميس الماضي، خلال رحلة صيد مع والده في نهر يجري شرقي البلاد.

وحسب وسائل إعلام محلية، هاجم التمساح قاربًا كان يقل الأب وابنه الرضيع في النهر، واستطاع أن يصيب الأب الأربعيني في رأسه، قبل أن يخطف الرضيع ويلتهمه في عمق النهر.

وقال مسؤولو الإنقاذ في ماليزيا، إن البحث جارِ عن أي أثر للطفل، فيما أشاروا إلى أن والده تعرض لإصابات بالغة وجروح عميقة في الرأس والجسم.

وفي وقت لاحق، انضمت الشرطة الملكية الماليزية ومعها عناصر من الشرطة البحرية إلى إدارة الإنقاذ في محاولات للبحث عن أي أثر للطفل الرضيع.

ويعد هذا النهر من أخطر الأماكن في البلاد، ويحذر المسؤولون المحليون السكان الذين يعيشون بالقرب من ضفافه من الاقتراب من المجرى خشية التعرض لهجمات التماسيح.

ولكن معظم السكان هناك يضطرون إلى اقتحام النهر، الذي يعد مصدرهم الأساسي في الحصول على الطعام وكسب قوت يومهم.
 

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