مراهقة تحطم رقم قياسي لأطول ساقين

تمكنت المراهقة الأمريكية ماسي كورين البالغة من العمر 17 عام من تحطيم رقمين قياسين في موسوعة جينيس لتكون صاحبة الساقين الأطول في العالم.

و تمثل ساقا كورين ما يصل إلي 60% تقريبا من إجمالي طول جسمها ، وتبلغ ساقها اليسري 53 أنش أي ما يعادل 134.6 سنتيمتر تقريبا في حين يبلغ طول ساقها اليمني أقصر قليل حيث يصل طولها إلي 52.874 أنش أي ما يعادل 134.1 سنتيمتر تقريبا ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

جدير بالذكر أن كورين لديها 1.7 مليون متابع علي " تيك توك " و 50 ألف علي انستجرام وتتواصل معهم في مواضيع تتعلق بتعزيز الثقة بالنفس بغض النظر عن شكل الجسم .





