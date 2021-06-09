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مخاطر تناول " الجبنة القريش".. قد تؤدي للإصابة بالسرطان لهذا السبب

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مخاطر تناول " الجبنة القريش".. قد تؤدي للإصابة بالسرطان لهذا السبب

طريقة-عمل-الجبنة-القريش-بالمنزل
ارشيفية
Native
الأربعاء، 09-06-2021 09:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر الجبنة القريش من أنواع الجبن التي يقبل علي تناولها الجميع، إلا أن العديد من الدراسات الحديثة أشارت إلي أن تناول الجبنة القريش يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض وذلك لاحتوائها علي نسبة عالية من الصوديوم حوالي 696 لكل كوب مما يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم لدي بعض الأشخاص وبالتالي زيادة الإصابة بأمراض القلب .
ولفتت إحدى الدراسات، أن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم أو الألبان، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان "البروستاتا"، وعلى الرغم من أن مقدار الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم يعتمد على العمر والجنس، ولكن يعد الحد الأعلى الموصى به هو 2500 ملجم من الكالسيوم يوميا، وذلك للبالغين من سن 19 إلى 50 عاما، حسبما نشرت " صدي " .
وأشارت الدراسة إلى خلو الجبنة القريش من الألياف، وعادة ما يرتبط النظام الغذائي منخفض الألياف بمشاكل الهضم مثل الإمساك، والبواسير، وأمراض الرتق.
 

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