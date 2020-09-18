«محمد صبحي» يكشف حقيقة طرده لـ «عبلة كامل»: التطبيع سبب الأزمة

الجمعة، 18-09-2020
04:10 م
فتحي مجدي
نفى الفنان محمد صبحي
، طرده الفنانة عبلة كامل
، خلال مشاركتها له بطولة مسرحية "وجهة نظر" التي عرضت في عام 1990، لعدم اقتناعه بأدائها، كما ذكر المؤلف الراحل، لينين الرملي
ما أدى إلى إيقاف التعاون الفني بينهما.
ووفقًا لرواية الرملي، فإنه قام بترشيح عبلة كامل
لدور "سنية" في المسرحية، والرغم من نجاحها إلا أن صبحي كان ينتقدها باستمرار ويقول انه غير راض عنها، حتى إنه كان يخصم من أجرها باستمرار.
وأشار إلى أن صبحي كان ينقل الملاحظات على أدائها عبره، لكنه فوجئ بأنه بعد العرض يرفض التعاون معها ويريد استبدالها بدون أى اسباب، ورشح فنانة اخرى قال الرملي إنها لم تكن مناسبة تماما للدور، وهو ما كان سببًا في انفصال أشهر فني استمر لسنوات طويلة.
في المقابل، نفى صبحي صحة رواية الرملي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قالاً إن "ما تم تداوله علي صفحات الفيسبوك المعروف توجهاتها والمعتمدة علي مذكرات لينين الرملي
رحمه الله الذي كتبها وهو مريض ولم تكن دقيقة وبها لبس مع موضوع آخر غير مسرحية وجهة نظر
وسنوضحه الأن: كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل
عاري تمامًاً من الصحة!".
وأضاف في بيانه: "الحكاية ببساطة: أن الفنان محمد صبحي
كان مخرج مسرحية وجهة نظر
لمدة ٥ سنين بمعني ان لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً على خشبة المسرح إلا بإذنه فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل
الفشل أو يريد بها مستوي أقل!".
وأثنى صبحي على عبلة كامل
، قائلاً إنه "يشهد لها باحترامها والتزامها على مدار خمس سنوات ولا يوجد أي خلاف بينهما حتي انتهت مسرحية وجهة نظر
وأراد لينين الرملي
أن تكون عبلة كامل
بطلة المسرحية القادمة وكان اسمها "الحادثة" ولكن اعترض محمد صبحي
كمخرج علي هذا الاختيار، لأن تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تمامًا على شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل
".
وفيما وصف صبحي عبلة كامل
بأنها "فنانة عظيمة"، لكنها كانت برأيه "غير مناسبة لهذا الدور من وجهة نظره كمخرج، ولما أصر لينين على اختياره انسحب محمد صبحي
وانتهت الفرقة وهما أصدقاء ليكمل لينين مسرحيته الحادثة".
وشدد على أنه "يحترم الفنانة عبلة كامل
ويقدرها ويعتبرها من أهم الممثلات التي مثلت معه".
وأشار إلى أن "هناك لقاءات تليفزيونية يتحدث كل منهما عن الآخر بكل احترام وحب وسنبحث عنها وسنقوم بتنزيلها".
ورأى صبحي أنه يتعرض لحملة هجوم وصفها قال إنها كانت منتظرة بعد إعلانه عرض مسسلسل "فارس بلا جواد" على الصفحة.
وقال: "ومعروف من يملك الموقع ويعرف رأي الفنان محمد صبحي
أنه ضد التطبيع
مع العدو الصهيوني.. ففتحتم موضوع عبلة كامل
الذي مر عليه ٢٦ عاما لتثيروا شهيتكم في اختلاق الاتهامات"، حسب قوله.