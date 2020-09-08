محمد رمضان يثير ضجة بتصريح جديد

الثلاثاء، 08-09-2020
10:56 ص
متابعات - الدويني فولي
أكد الفنان محمد رمضان
، أنه "رقم واحد
على منصات التواصل وفي الدراما"، قائلا: "أنا لا أقول إنني "نمبر ون" لأني فقط في منصات التواصل بل أيضا في الدراما".
وأضاف رمضان، في مقابلة مع "صباح العربية"، أن "مسلسلاتي من أيام "ابن حلال"، هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي
، مروراً بـ"الأسطورة" و"نسر الصعيد" و"البرنس"، وقناتي في "يوتيوب" هي الأكثر مشاهدة أيضا، ويأتي في المركز الثاني قنوات تلفزيونية وليست قنوات لفنانين".
وأوضح أن "التغني بالنفس هو أسلوب تسويقي لكسب ثقة الجمهور، وقال "أنا لست نرجسياً".
وحول أغنيته الدويتو "يا حبيبي" مع الفنان الفرنسي العالمي ميتر جيمس، أكد أن اختياره كان للمغني الأكثر جماهيرية في فرنسا وأوروبا وأيضا في أفريقيا، وشعبيته كبيرة هناك بحسب أرقامه العالية جدا في منصات عالمية مثل "سبوتيفاي" و"يوتيوب"، مؤكدا أنه مصري وعربي وأفريقي، وأفضل طريقة كانت قرار التعاون مع جيمس.
كما تحدث رمضان عن "اللوك" الخاص به، قائلاً "أتشارك مع فريق عملي في كل التفاصيل، والقرارات في العمل هي دائماً جماعية"، كما قال إنه يمارس تدريبات بسيطة يومياً مثل "الضغط والجري لمدة 10 دقائق"، مؤكدا أن شهيته ضعيفة جدا لذلك هو يلجأ لأدوية "فاتحة شهية" عندما يطلب منه زيادة وزنه ليناسب دورا معينا حسب توجيهات المخرج.