السبت 05 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة لاعب ليفربول الجديد بفيروس كورونا

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك

«كارتيرون» يوافق على رحيل 4 نجوم

العليا بحزب الوفد: هؤلاء المرشحون لمجلس الشيوخ ظلموا

رئيس اتحاد الكرة الأسبق يكشف مفاجأة داخل "الجبلاية"

إكرامى: "هحبس رمضان فى البيت يوم ماتش الأهلى"

رئيس اتحاد الكرة الأسبق: الإخوان وراء سرقة كأس أفريقيا

زنزانة واحدة تجمع ابنة العمروسي وسما المصري

مبلغ صادم.. تعرف على مهر رجاء الجداوي قبل 50 عامًا

صورة نادرة للمسجد النبوي قبل 37 عاما

محمد رمضان يتلقي هاتفًا من ذهب هدية في الإمارات

image
محمد رمضان
 
السبت، 05-09-2020 03:05 م محمد فضل - متابعات

نشر الفنان محمد رمضان، صورة هاتف محمول من طراز “آيفون” مصنوعٍ من الذهب ومنقوشٌ على ظهره اسمه باللغة العربية، عبر خاصية "أستوري" على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق محمد رمضان على الصورة التي نشرها أثناء تواجده في الإمارات، بالقول :"شكرا صديقي خليفة".
يُذكر أن "رمضان"، كان قد نشر صورة لتأشيرة الإقامة الذهبية التي حصل عليها من دولة الإمارات عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها قائلاً: “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي ثقة في الله نجاح”.



إقرأ ايضا

ارشيفية

احذر.. تنميل الفم أول علامة لهذا المرض الخطير

download

مبلغ صادم.. تعرف على مهر رجاء الجداوي قبل 50 عامًا

صورة نادرة للمسجد النبوي قبل 37 عاما

صورة نادرة للمسجد النبوي قبل 37 عاما

 

أخبار متعلقة

محمد رمضان

بعد إقامة دبي.. هدية ذهبية جديدة لمحمد رمضان

ryms_mnswr_fy_dwr_lm

عايض القرني يسخر من فنانة شهيرة ثم يحذف الفيديو

محمد صبحي

محمد صبحي يناشد هذا الفنان: أرجوك لا تهز صورة أحمد زكي أمام جمهوره

أرشيفية

إصابة فنان شهير بجلطة مفاجئة

محمد رمضان

جلابية محمد رمضان تثير الجدل عبر انستجرام

عبدالرحمن أبوزهرة

الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة