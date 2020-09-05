محمد رمضان يتلقي هاتفًا من ذهب هدية في الإمارات

السبت، 05-09-2020
03:05 م
محمد فضل - متابعات
نشر
الفنان محمد رمضان
، صورة هاتف محمول من طراز “آيفون” مصنوعٍ من الذهب ومنقوشٌ على ظهره
اسمه باللغة العربية، عبر خاصية "أستوري" على حسابه على موقع التواصل
الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق
محمد رمضان
على الصورة التي نشرها أثناء تواجده في الإمارات، بالقول :"شكرا صديقي
خليفة".
يُذكر
أن "رمضان"، كان قد نشر صورة لتأشيرة الإقامة الذهبية التي حصل عليها من
دولة الإمارات عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها قائلاً: “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد
بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات
العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي ثقة في الله نجاح”.