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محمد رشاد يهدد طليقته مي حلمي بكشف المستور بعد إعلانها السبب الحقيقي لطلاقهما

محمد رشاد
محمد رشاد يهدد طليقته مي حلمي بكشف المستور بعد إعلانها السبب الحقيقي لطلاقهما
 
الخميس، 17-12-2020 07:38 ص خلود عادل
دخلت إعلامية رياضية شهيرة في حالة من التراشق اللفظي مع طليقها الفنان بعد شهور من إعلان الطلاق.

وقالت الإعلامية مي حلمي : أنا مذيعة من خمس سنين لكن من سنتين بدأت حياتي تبقى مشاع من وقت ما اتلغى حفل زفافي (تقصد من المطرب محمد رشاد ) وعمري ما اتكلمت أو قولت أسباب.

وأضافت: الطلاق تجربة صعبة على أي ست ، وميعرفوش أنا اطلقت ليه؟ .. عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك.

هذه التصريحات لم تفت على طليقها الفنان محمد رشاد الذي خرج في فيديو وعلق قائلا: مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم وساكت لأن دا اللي اتربيت عليه لكن أنا مش وحش ومش بمثل ومش عايز أتكلم لأن الله حليم ستار.
 

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