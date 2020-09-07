الإثنين، 07-09-2020
08:30 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد مهران - محامي المستشارة نهى الإمام - أن موكلته هي من طلبت إحالتها إلى المعاش ويحق لها الرجوع عن القرار خلال 60 يوما.
وقال في مداخلة مع قناة الحدث اليوم: نمتلك مقاطع فيديو قادرة على تغيير وجهة القضية .
وتابع: لدينا فيديوهات تثبت التحرش بموكلتي .. وسوف نقدمها لهيئة المحكمة .. المستشارة نهى أخطأت لكن الضابط
أيضا أخطأ والمقاطع سوف تثبت كل شيء.
واستدرك: القول الفصل سيكون لهيئة المحكمة بالطبع.
وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو لسيدة تعتدي على ضابط في إحدى المحاكم وعرفت إعلاميا باسم "سيدة المحكمة
" قبل أن يتبين أنها مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.