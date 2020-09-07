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محامي "سيدة المحكمة": نمتلك فيديوهات ستغير وجه القضية تماما

المستشارة و الضابط
محامي "سيدة المحكمة": نمتلك فيديوهات ستغير وجه القضية تماما
 
الإثنين، 07-09-2020 08:30 ص أحمد عادل شعبان
كشف أحمد مهران - محامي المستشارة نهى الإمام - أن موكلته هي من طلبت إحالتها إلى المعاش ويحق لها الرجوع عن القرار خلال 60 يوما.

وقال في مداخلة مع قناة الحدث اليوم: نمتلك مقاطع فيديو قادرة على تغيير وجهة القضية .

وتابع: لدينا فيديوهات تثبت التحرش بموكلتي .. وسوف نقدمها لهيئة المحكمة .. المستشارة نهى أخطأت لكن الضابط أيضا أخطأ والمقاطع سوف تثبت كل شيء.

واستدرك: القول الفصل سيكون لهيئة المحكمة بالطبع.

وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو لسيدة تعتدي على ضابط في إحدى المحاكم وعرفت إعلاميا باسم "سيدة المحكمة" قبل أن يتبين أنها مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.

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