الجمعة، 02-10-2020
03:46 م
إيمان هاني
أكد
دعاء العجوز
، محامية
ومتخصصة في شئون الأسرة، أن المرأة لديها الحاسة السادسة، ومن
الممكن ان تحس بخيانة
زوجها لها".
وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد
موسى على قناة الحدث اليوم
، قائلة :"الزوجة إذا جاءها مكالمة تليفونية متأخرة
أيا كان مصدرها، تسبب لها مشكلة مع زوجها قد تصل إلى الطلاق.
من جانبها
قالت دينا عبدالله، أخصائية نفسية، إذا اتهمت الزوجة زوجها بالخيانة
دون وجود ما يثبت
ذلك، فمن حقه الانفصال عنها، معقبة:" بعض الزوجات قد يهيأ لها عقلها أن زوجها
يقوم بخيانة
ها، وبالتالي تبدأ في رحلة البحث عن دليل، وهو ما قد يؤدي لقيام زوجها بخيانة
ها
بالفعل، حتى لو يكن خائنا بطبعه".