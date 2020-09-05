مبلغ صادم.. تعرف على مهر رجاء الجداوي قبل 50 عامًا
رجاء الجداوي
السبت، 05-09-202002:08 ممحمد فضل - متابعات
كشفت
أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، لأول مرة عن صورة من المهر الذي
حصلت عليه والدتها الراحلة، عند زواجها من والدها الراحل حسن مختار حارس مرمى النادي
الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.
ونشرت
أميرة مختار عبر حساب والدتها في موقع “إنستجرام”، صورة المهر الذي طلبته أسرة والدتها
عند زواجها، وتفاجأ الجمهور من قيمته التي بلغت 25 قرشًا مصريًا فقط وهو ما جذب المتابعين
للتفاعل معها، فالبعض تحدث عن قيمة المهر وآخرون طلبوا الرحمة والمغفرة لوالدتها.