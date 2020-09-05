السبت 05 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة لاعب ليفربول الجديد بفيروس كورونا

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك

«كارتيرون» يوافق على رحيل 4 نجوم

العليا بحزب الوفد: هؤلاء المرشحون لمجلس الشيوخ ظلموا

رئيس اتحاد الكرة الأسبق يكشف مفاجأة داخل "الجبلاية"

إكرامى: "هحبس رمضان فى البيت يوم ماتش الأهلى"

رئيس اتحاد الكرة الأسبق: الإخوان وراء سرقة كأس أفريقيا

زنزانة واحدة تجمع ابنة العمروسي وسما المصري

مبلغ صادم.. تعرف على مهر رجاء الجداوي قبل 50 عامًا

صورة نادرة للمسجد النبوي قبل 37 عاما

مبلغ صادم.. تعرف على مهر رجاء الجداوي قبل 50 عامًا

download
رجاء الجداوي
 
السبت، 05-09-2020 02:08 م محمد فضل - متابعات

كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، لأول مرة عن صورة من المهر الذي حصلت عليه والدتها الراحلة، عند زواجها من والدها الراحل حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.
ونشرت أميرة مختار عبر حساب والدتها في موقع “إنستجرام”، صورة المهر الذي طلبته أسرة والدتها عند زواجها، وتفاجأ الجمهور من قيمته التي بلغت 25 قرشًا مصريًا فقط وهو ما جذب المتابعين للتفاعل معها، فالبعض تحدث عن قيمة المهر وآخرون طلبوا الرحمة والمغفرة لوالدتها.

وعلقت ابنة الراحلة رجاء الجداوي قائلة: “مهر مامي.. أحلى قصص الحب”.
مهر مامي ( احلي قصص الحب )
A post shared by رجاء الجداوي (@ragaaelgedawy) on

إقرأ ايضا

image

محمد رمضان يتلقي هاتفًا من ذهب هدية في الإمارات

ارشيفية

احذر.. تنميل الفم أول علامة لهذا المرض الخطير

صورة نادرة للمسجد النبوي قبل 37 عاما

صورة نادرة للمسجد النبوي قبل 37 عاما

 

أخبار متعلقة

بوسي شلبي

إعلامية شهيرة.. من هي المنتقبة التي زارت قبر رجاء الجداوي؟