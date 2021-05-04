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ما لا تعرفه عن الفنان الراحل ماهر العطار

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ما لا تعرفه عن الفنان الراحل ماهر العطار

ماهر العطار
ماهر العطار
 
الثلاثاء، 04-05-2021 10:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
توفي الفنان ماهر العطار عن عمر يناهز 83 عام بعد صراع مع المرض بأحد مستشفيات القاهرة .
ونعت نقابة الموسيقيين الفنان الراحل في بيان لافتة إلي أن الراحل دخل المستشفي قبل أيام بسبب إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس .
والفنان الر احل ولد بحي الشعرية في القاهرة عام 1938 وكان حاصل علي بكالوريوس التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للموسيقي العربية وحصل علي دبلوم منها.
و اشتهر العطار بالأغاني الشعبية في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين وشارك في العديد من الأفلام السينمائية منها " حب وحرمان"
 و " احترس من الحب" و " بنات بحري " و " النغم الحزين " .
ومن أشهر أغانيه " بلغوه" و"افرش منديلك على الرملة" و"مين يآمن لك مين" " ورد الجنانين" و" قمري أنا" و "قلبي سألته عليك" و"الحارس الله" و"دوبوني الغمزتين ".
جدير بالذكر أن الفنان الراحل ابتعد عن الساحة الغنائية منذ عدة سنوات ولم يشارك إلا في القليل من البرامج التلفزيونية .
 

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