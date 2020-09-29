الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
توقيت مصر 23:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

رؤساء وقادة يودعون أمير الكويت

فيديو صادم.. ضبط زوجته تخونه فماذا فعل العشيق؟

لأول مرة.. صور نادرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

رسميًا.. الشيخ نواف الأحمد أميرًا للكويت

وفاة أمير الكويت تعيد اسم "مبارك" للظهور مجددًا

شاهد ماذا فعل رضا عبدالعال في إبراهيم سعيد خلال جلسة الصلح

أول قرار رسمي كويتي بعد وفاة الأمير

"المصريون" تتقدم بالعزاء للشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

83 عامًا.. ما لا تعرفه عن أمير الكويت الجديد

ما الحكم إذا ضبط الرجل زوحته تزني؟.. الافتاء تجيب

الإفتاء
الافتاء
 
الثلاثاء، 29-09-2020 09:22 م أحمد سالم
قال الشيخ محمد سمير صديق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزنا كبيرة من الكبائر، والإمام القرطبي قال إنه ليس هناك ذنب عبد الإشراك بالله وقتل النفس أعظم من الزنا.

وأضاف صديق، في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد، على فيس بوك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال "ضبطت زوجتي في وضع مخل بالشرف، أطلقها أم أستر عليها؟ أن الإمام قال قوله هذا مفسرا لقوله تعاىل "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا".

وأشار إلى أن مرتكب الزنا، يجب عليه التوبة فورا لله عزوجل، موجها رسالة لهذه المرأة التي وقعت في الفاحشة  أن تسارع في التوبة، منوها أن الزنا من الرجل المتزوج أشد من غير المتزوج.

ونصح صديق، الزوج أن يستعمل صدق زوجته في هذا الأمر  ويفتح معها صفحة جديدة ، فإن تابت وصدقت في توبتها له أن يمسكها ولا يطلقها وإن استمرت فعليه طلاقها حتى لا يدخل في باب الديوث الذي لا يغار على أهل بيته.
 

إقرأ ايضا

0_Lottery-balls-in-tubes

ثلاثة أشقاء يربحون 500 ألف دولار في اليانصيب

الفنانة سوسن بدر

سوسن بدر ترد على موجة التنمر التي تتعرض لها

33

فيديو.. ببغاء يحتفل بهدف بطريقة لا تصدق

أخبار متعلقة

الإفتاء

هل يقع طلاق الزوجة لزوجها؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء

هل يجوز للزوج معرفة وقت خروج زوجته؟.. الافتاء تجيب

ارشيفية

هل يجوز للفتاة أن تخفي مرضها عن خطيبها.. الإفتاء تجيب

"الإفتاء"

ما حكم الصلاة بالفانلة؟.. أمين الفتوى يجيب