"ما أبغي أروح طريق غلط للمتعة".. سعودية تشكو عدم زواجها رغم جمالها

ارشيفية



وجهت فتاة رسالة لطبيبتها المعالجة تشتكي فيها من تقدمها في العمر وعدم زواجها حتى الآن.

وجاء نص الرسالة: دكتورة عادي اتضايق إني ما تزوجت؟ عمري 29 وموظفة في الصحة ومكملة دراستي ولله الحمد بس كل صحباتي حولي متزوجين وأحس بالنقص.

وأضافت: وعليه فكرة مو أنا رافضة فكرة الزواج أو متكبرة لا أبدا بس ما في أحد يتقدم.

وتابعت: وما أشوف فيني شيء يعيق الحمد لله جميلة جدا وشخصيتي مرة حلوة وأنا بنفسي مستغربة هالشيء.

وواصلت: والصدق ما كنت مهتمة بالأمر هذا أقول وقت ما يكتبه ربي بيجي النصيب بس هالفترة انضغطت مرة بسبب هالموضوع وزاد الكلام وصرت أحس إن فيه شيء غلط مدري كيف.

وزادت: احتاج رجل بحياتي وهالأمر ما بيجي بشدة الحيل نفس الدراسة.. الصدق مرة متضايقة ومدري وش أسوي ولا أبغى أروح للطريق الغلط عشان متعة مؤقتة وما ارضاها لنفسي أصلا.