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"ما أبغي أروح طريق غلط للمتعة".. سعودية تشكو عدم زواجها رغم جمالها

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ارشيفية
الأحد، 11-02-2024 12:29 م

وجهت فتاة رسالة لطبيبتها المعالجة تشتكي فيها من تقدمها في العمر وعدم زواجها حتى الآن.
وجاء نص الرسالة: دكتورة عادي اتضايق إني ما تزوجت؟ عمري 29 وموظفة في الصحة ومكملة دراستي ولله الحمد بس كل صحباتي حولي متزوجين وأحس بالنقص.
وأضافت: وعليه فكرة مو أنا رافضة فكرة الزواج أو متكبرة لا أبدا بس ما في أحد يتقدم.
وتابعت: وما أشوف فيني شيء يعيق الحمد لله جميلة جدا وشخصيتي مرة حلوة وأنا بنفسي مستغربة هالشيء.
وواصلت: والصدق ما كنت مهتمة بالأمر هذا أقول وقت ما يكتبه ربي بيجي النصيب بس هالفترة انضغطت مرة بسبب هالموضوع وزاد الكلام وصرت أحس إن فيه شيء غلط مدري كيف.
وزادت: احتاج رجل بحياتي وهالأمر ما بيجي بشدة الحيل نفس الدراسة.. الصدق مرة متضايقة ومدري وش أسوي ولا أبغى أروح للطريق الغلط عشان متعة مؤقتة وما ارضاها لنفسي أصلا.

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