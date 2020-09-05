السبت، 05-09-2020
05:31 م
محمد فضل - متابعات
علّقت
النجمة مايا دياب
على عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام في منطقة مار مخايل بعد مرور
شهر على تفجير
مرفأ بيروت.
وكتبت
سلسلة من التغريدات على "تويتر" عبّرت فيها عن أسفها في ظلّ تقاعس الدولة
في تأدية دورها ومسؤوليتها، خصوصاً أن فرق الإنقاذ أجنبية إذ أتت أخيراً من تشيلي.
وقالت
دياب في تغريدة أولى: "امل تحت الركام.. ناطرة من مبارح هذا القلب الذي لم يتوقف،
ناطرة وعم صلّي..". وأضافت في أخرى: "ذكرى الشهر على انفجار مرفأ بيروت هي
حياة تنتظر الانتشال، اعطها يا رب الصبر والنبض لهذا اليوم ايضاً بدنا هالذكرى مليانة
حياة.. ناطرين".
وكتبت
في تغريدة ثالثة: "الكلب لما عرف بلّغ وانتوا يا حثالة كنتوا عارفين وساكتين".