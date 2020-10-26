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مالا تعرفه عن سارة حناشي التي خطفت الأنظار في مهرجان الجونة

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سارة حناشي
 
الإثنين، 26-10-2020 07:15 م محمد فضل

يواصل مهرجان الجونة بدورته الرابعة المنعقدة حالياً بالسيطرة على إهتمام الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولاسيما لناحية إطلالات النجمات على السجادة الحمراء.
ومن هنا، كان اسم الممثلة التونسية سارة حناشي واحداً من الأسماء التي أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين، وتصدر إسمها بشكل كبير، وذلك بعد إطلالتها الجريئة.
وكانت أطلت سارة حناشي في العرض الأول لفيلم "200 متر" مرتدية فستان من الشيفون قصير بتصميم يشبه الكاش مايوه، وهو الامر الذي جعل المتابعون يتساءلون عنها.
وهنا إليكم بعض المعلومات عنها:
من مواليد 30 آب/أغسطس 1985، أي عمرها 35 عاما.
أول أعمالها مسلسل "يوميات علولو" عام 2013، وقدّمت خلال العمل دور "ريم".
حقق لها فيلم "طفل الشمس" عام 2014 نقلة في مشوارها الفني.
من أهم أفلامها "زيزو" عام 2016 وقدّمت خلاله دور "عائشة"، وفي نفس العام شاركت في فيلمي "خسوف" و"جسد غريب".
وفي فيلم (بدون 2) قدّمت دور فتاة تدعى (عايدة) تغادر منزل عائلتها وتحاول الإجابة على العديد من الأسئلة الوجودية من خلال عيشها في الشارع، في سياق حول مشاكل الشباب والظواهر الاجتماعية التي ظهرت بعد الثورة التونسية.
آخر أفلامها "قيرّة" عام 2019.
آخر مسلسلاتها الجزء الخامس من "أولاد مفيدة" العام الجاري.
 

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