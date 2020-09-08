ماعز يقتحم سيارة شرطة ويسقط الضابطة على الأرض (فيديو)

الثلاثاء، 08-09-2020
03:40 م
فتحي مجدي
قفز ماعز داخل سيارة ضابطة شرطة بولاية جورجيا الأمريكية وقضم الأوراق، وأسقط مشروبًا، ونطح الشرطية على الأرض.
كانت الضابط
ة التي لم يتم الكشف عن هويتها في مكتب عمدة مقاطعة دوجلاس تقدم أوراقًا حول أحد المنازل الأسبوع الماضي، عندما ترك باب سيارتها مفتوحًا.
وقال مسؤولون إنها اعتادت إبقاء الباب مفتوحًا حتى تصل إلى السيارة سريعًا في حال هوجمت من قبل الكلاب الغاضبة، حسبما نقلت صحيفة "نيويوروك بوست".
وبينما كان لا تزال عند الباب، استدارت ورأت أن ماعزًا قد قفز إلى مقعد السائق، وعادت إلى السيارة وحاولت مرارًا وتكرارًا دفع الماعز وإقناعه بالخروج أثناء التهامه المستندات وتناول مشروب.
عندما خرج الماعز أخيرًا، حاولت الشرطية إنقاذ بعض الأوراق التي لا تزال تتدلى من فمه. وانتهى المشهد مع اندفاع الماعز نحو الشرطية الضاحك وطرحها.
قال مكتب العمدة: "(على الرغم) من أنها طرقت على الأرض، إلا أنها لم تتضرر جسديًا في الحادث. في نهاية اليوم، أضحكنا جميعًا قليلاً ونأمل أن تفعل ذلك أيضًا!".
https://nypost.com/2020/09/08/goat-invades-cop-car-trashes-paperwork-and-head-butts-officer/