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مأساة.. كلب يقتل رضيعًا عمره 12يومًا

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مأساة.. كلب يقتل رضيعًا عمره 12يومًا
الثلاثاء، 15-09-2020 07:04 م الطيب حسين

اعتدى كلب على طفل يبلغ من العمر 12 يومًا حتى الموت في دونكاستر، جنوب يوركشاير بإنجلترا.

وألقي القبض على والد الطفل البلغ من العمر 35 عامًا والزوجة البالغة من العمر 27 عامًا للاشتباه في ارتكابهما الإهمال الجسيم الذي أدى إلى القتل غير العمد.

وقال متحدث باسم الشرطة: "عند الوصول إلى مكان الإقامة، اكتشفت خدمات الطوارئ طفلاً يبلغ من العمر 12 يومًا تعرض للعض من قبل كلب وأصيب بجروح خطيرة. نُقل الطفل إلى المستشفى لكنه توفي للأسف بعد وقت قصير".

وأضاف: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 27 عامًا للاشتباه في ارتكابهما إهمال جسيم والقتل الخطأ".

وكلاهما تم الإفراج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.

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