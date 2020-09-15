مأساة.. كلب يقتل رضيعًا عمره 12يومًا

مأساة.. كلب يقتل رضيعًا عمره 12يومًا



اعتدى كلب على طفل يبلغ من العمر 12 يومًا حتى الموت في دونكاستر، جنوب يوركشاير بإنجلترا.



وألقي القبض على والد الطفل البلغ من العمر 35 عامًا والزوجة البالغة من العمر 27 عامًا للاشتباه في ارتكابهما الإهمال الجسيم الذي أدى إلى القتل غير العمد.



وقال متحدث باسم الشرطة: "عند الوصول إلى مكان الإقامة، اكتشفت خدمات الطوارئ طفلاً يبلغ من العمر 12 يومًا تعرض للعض من قبل كلب وأصيب بجروح خطيرة. نُقل الطفل إلى المستشفى لكنه توفي للأسف بعد وقت قصير".



وأضاف: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 27 عامًا للاشتباه في ارتكابهما إهمال جسيم والقتل الخطأ".



وكلاهما تم الإفراج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.

