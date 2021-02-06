السبت 06 فبراير 2021
توقيت مصر 18:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة جالطة سراي وفنربخشة بمشاركة مصطفى محمد

بالفيديو.. أبوتريكة يختار حضور مباراة البايرن والأهلي في التالتة شمال

الرئيس: نأمل في إنهاء "الاتحاد الإفريقي" لأزمة سد النهضة

مصطفى محمد يقود جالطة سراي أمام فنربخشة في الكلاسيكو

شاهد.. أول ظهور لمصارع شهير بعد تحوله إلى أُنثى

بعد الإغلاق.. السعودية تعلن عدد إصابات كورونا اليوم السبت

مأساة.. اللحظات الأخيرة في حياة فتاة ماتت أثناء عملية التجميل

الشيوخ :وثيقة الأخوة الإنسانية بداية جديدة للتعايش السلمي وأطالب الدول بدعمها

البرلمان يواجه وزير الشباب و الرياضة بالمشروعات الحقيقية للشباب

وزيرة الهجرة تطالب المصريين بعدم السفر إلى الكويت

ADS
 

مأساة.. اللحظات الأخيرة في حياة فتاة ماتت أثناء عملية التجميل

Capture
الفتاة
 
السبت، 06-02-2021 04:04 م

أنهت جراحة تجميلية حياة شابة بشكل مأساوي، فقد عانت قبل الوفاة من فشل عضوي متعدد ناتج عن خطأ في جراحة الأنف.
خضعت الطالبة الجامعية ليلى سونميز ، 24 عامًا ، لعملية تجميل الأنف في أضنة ، تركيا، وبحسب ما ورد ، فإن التسجيلات الصوتية التي أرسلتها إلى صديق بعد العملية تقول إن ليلى بدأت في بصق الدم وعانت من آلام شديدة في البطن.
في هذا البريد الصوتي الذي انتشر على الإنترنت، ورد أنها قالت: "لم أنم أثناء الليل. كنت غير مرتاح للغاية وحتى فقدت الوعي عدة مرات"، وأضافت "الدم ينزف من أنفي وفمي. أعتقد أنه يمكنني إجراء عملية جراحية مرة أخرى".
صدمات متتاليية تعرضت لها "ليلي":"لدي مشكلة في قلبي. لهذا السبب أصبت بكدمات في يدي وقدمي. الدورة الدموية لدي سيئة ووجهي متيبس"، وسط كل هذا كان الطبيب يطمئن عائلتها بأنها ستقف على قدميها قريبًا على الرغم من المضاعفات.
طبقًا للأسرة ، قال لهم العاملون بالمستشفى: 'إنها بخير. وستخرج قريبا"، لكن حالة ليلى ساءت وتم نقلها بعد أيام قليلة إلى المستشفى حيث أصيبت بسكتة قلبية، على الرغم من أن المسعفين تمكنوا من إعادة قلبها ، إلا أنه تم اكتشاف أنها تعاني من فشل عضوي متعدد وتم نقلها على الفور إلى وحدة العناية المركزة، حتى توفيت ليلى بشكل مأساوي.
 

إقرأ ايضا

عزت العلايلي

تعرف على وصية الفنان عزت العلايلي قبل وفاته

حورية فرغلي

مفاجأة.. إلغاء عملية حورية فرغلي قبل دقائق من إجرائها

10 مليون جنيه "فكة " تطرحها المالية للفرق الطبية

10 مليون جنيه "فكة " تطرحها المالية للفرق الطبية

أخبار متعلقة

159416-144038913_2766046486979218_6183054567969346965_n

الموت يفجع ظافر العابدين والفنانين يقدمون العزاء

ارشيفية

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

318653_0

الموت يفجع الفنان بيومي فؤاد

202101101050205020

لماذا اعتذر هادي الجيار عن «مدرسة المشاغبين»؟