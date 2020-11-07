ليلي علوي تثير ضجة علي مواقع التواصل بـ "فستان محروق "
ليلى علوي
السبت، 07-11-202009:38 صمتابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة ليلي
علوي ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها بأنها حضرت مهرجان الجونة
بفستان محروق .
و أضافت خلال لقاء في
برنامج " أبلة فاهيتا " المذاع علي قناة " أون "أنها حضرت المهرجان
بفستان محروق وقامت بتغطية الجزء المحروق بشعرها و فستان آخر كان مقطوع و قامت
بخياطته سريعا قائلة " بتحصل في أحسن العائلات يا جماعة " .
و شاركت الفنانة ليلي
علوي بمهرجان " فكك مني " والذي لاقي أعجاب رواد مواقع التواصل
الاجتماعي .