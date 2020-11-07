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ليلي علوي تثير ضجة علي مواقع التواصل بـ "فستان محروق "

ليلى علوي
ليلى علوي
 
السبت، 07-11-2020 09:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة ليلي علوي ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها بأنها حضرت مهرجان الجونة بفستان محروق .
و أضافت خلال لقاء في برنامج " أبلة فاهيتا " المذاع علي قناة " أون "أنها حضرت المهرجان بفستان محروق وقامت بتغطية الجزء المحروق بشعرها و فستان آخر كان مقطوع و قامت بخياطته سريعا قائلة " بتحصل في أحسن العائلات يا جماعة " .
و شاركت الفنانة ليلي علوي بمهرجان " فكك مني " والذي لاقي أعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
 

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